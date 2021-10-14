Gazeteci Hande Fırat trafik kazası geçirdi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın aracına Bolu Tüneli’ne yaklaştıkları sırada önündeki TIR’dan fırlayan tekerlek çarptı. Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Medyaradar’dan Cezmi Sayılgan’ına konuşan Fırat, “Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu. Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk. Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.