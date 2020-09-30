Gazeteci Hakkı Boltan gözaltına alındı

Diyarbakır’da yaşayan gazeteci Hakkı Boltan’ın evi sabah saat 05.00’te polis tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından Boltan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Boltan’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Hakkı Boltan’la birlikte aralarında Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu ve KESK üyelerinin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle:

Gazeteci Hakkı Boltan, HDP Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Edip Binbir, HDP’li Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Filitoğlu, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyeleri Mele (İmam) Naif Erdem ve Mele Emin Ay, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Enerji Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) üyesi Medeni Tutşi, görevden alınan Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu, eski HDP İl Örgütü yöneticisi Çiğdem Ekti ve Mekiye Güzel