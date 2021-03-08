Gazeteci Hakan Dilek hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar, ressam, tiyatrocu ve eski futbolcu Hakan Dilek, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
59 yaşında hayata veda eden Hakan Dilek, 9 Mart Salı günü memleketi Samsun’da Derecik Mezarlığında toprağa verilecek.
Hakan Dilek kimdir?
1962 yılında Samsun’da doğan Hakan Dilek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü/Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.
Hakan Dilek, 1996/97 yıllarında Hürriyet grubunda Gazete Pazar Spor Eki’nde Editör, 1998 yılında Sabah Dergi Grubu Kent Belediye Dergisi Yazı işlerinde, 1999/2000 yılları arasında Net-Bul.com’da Yazı işleri Müdürü, 2001 yılında İXİR-Chivi.com (Krampon.com futbol portalı)’da editörlük yaptı.