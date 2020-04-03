Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

Hakan Aygün söz konusu tweeti kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini söylemişti.

Bodrum'daki teknesinde Perşembe günü gözaltına alınan Aygün, Cuma günü savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edildi.

Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulandığı öğrenildi.

Perşembe akşam üstü saatlerinde Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldı, bilgisayarına el koyuldu.

Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

Gazeteci Hakan Aygün, Halk TV televizyonunda uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı televizyonda program da yapmıştı.

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Koronavirüs'le ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.