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Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

01 Nisan 2020 16:18

Gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyursunda bulunuldu.

Avukat Mustafa Doğan İnal, gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aygün'ün, 31 Mart'ta sosyal medya ortamında kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla 'alenen hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlediği öne sürüldü. 

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