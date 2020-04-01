Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyursunda bulunuldu.