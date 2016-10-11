Gazeteci haber yaptığı için suçlandı, evi basıldı, kamerasına el kondu!

Tunceli'de üç yıl önce (2013) dönemin Malatya özel yetkili savcısı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DHA Tunceli muhabiri Ferit Demir'in evine sabah saatlerinde polis baskını yapıldı. Jandarma ve polis, evde arama yaparken, Ferit Demir savcılığın daveti üzerine Tunceli Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Tunceli'de baraj yapımına karşı yapılan gösteri ve yürüyüşler, toplumsal olaylar ve terör olaylarıyla ilgili yaptığı haberler sorulan Demir'e, "PKK'ya yardım ve yataklık yapmak" suçlaması yöneltildi.

Ferit Demir, soruşturmanın o dönemde görev yapan ve halen 'FETÖ'cü olmakla suçlanan savcı ve hâkimlerle güvenlik görevlileri tarafından açıldığını, yaptığı haberlerin herhangi bir örgütle ilgisinin bulunmadığını ve gazetecilik görevini yaptığını söyledi.

Demir, savcılıkta verdiği ifadeden önce kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şun mesajı paylaştı:

"Türkiye'de doğru ve tarafsız haber yazarsanız fotoğraf makinanıza, kameranıza el konulur hatta çocuğunuzun ders CD'leri bile.. Sadece doğru ve tarafsız haber yazdığım için evim basıldı fotoğraf makinama kamerama el konuldu, ifadem alındı ve serbestim şimdilik."

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Gazetecinin

haber yapması ne zaman suç oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, partisinin bugünkü grup toplantısında, Demir'in evine polis baskınına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu sabah saatlerinde bir gazetecinin evi basıldı. DHA’nın Tunceli’de görev yapan muhabiri. Bakın gerekçeyi okuyorum; 'Toplantı, gösteri, eylem, yürüyüş gibi olayları haberleştirerek terör örgütünün propagandasını yapmak.' Anlamak mümkün değil, gazetecinin haber yapması ne zaman suç oldu?" diye sordu.

"Öyle istiyorlar ki terör haberi yapılmasın" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir haber yapmak ne zamandan beri terör örgütü propagandası oluyor. Teröristi yakalarsın, kimse bir şey demiyor ki buna. Ama bir gazetecinin tutuklanması bizim haber hakkımızın kısıtlanması demektir" ifadesini kullandı.

Valiliğin iddiası

Tunceli Valiliği ise, operasyona ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Ferit Demir hakkında "BTÖ’ye (PKK) yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen" isimler kapsamında işlem yapıldığını öne sürerek, şu açıklamayı yaptı:

"11 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında BTÖ’ye yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen HDP Tunceli eski Milletvekili ve aynı zamanda eski Tunceli Belediye Başkanı, EMEP İl Başkanı, Tunceli Belediye Başkan Yardımcıları, DBP eski İl Başkanı, DHA Tunceli muhabiri, DBP İl Yönetiminde görevli (2) şahısla birlikte toplam (8) şahsın ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçen dijital malzeme ve dokümanlara el konulmuştur.

Bahse konu şüpheli şahıslar yapılan aramalara müteakip ifadeye çağırılmışlardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."