Gazeteci Gürkan Hacır'dan 'Bir Başkadır' dizisindeki Halk TV sahnesine tepki: Saçmalık

Netflix'te yayımlanan Berkun Oya imzalı "Bir Başkadır" dizisinin 5’inci bölümündeki Halk TV sahnesi dikkati çekti. Yayınlandığı tarihten itibaren çok konuşulan diziye bir yorum da sahnede programından kısa bir sahneye yer verilen gazeteci Gürkan Hacır oldu. Hacır, "Başörtülüleri ‘uzaylı gibi gördüğünü’ söyleyen anne-babayı, benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır" diyerek tepki gösterdi.

Hacır'ın açıklaması şöyle:

“Arkadaşlarım ‘Bir Başkadır’ın benimle ilgili 5 snlik bölümünü yollamışlardı. Nezaketen teşekkür ettim. Dizinin tamamını izleyince durum farklılaştı. Başörtülüleri ‘uzaylı gibi gördüğünü’ söyleyen anne-babayı, benim ve Yılmaz abi üzerinden karakterize etmesi saçmalıktır. Önyargıdır.”

Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te başladı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit yer alıyor. Dizide Defne Kayalar, Tülin Öen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Öner Erkan gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

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