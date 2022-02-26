Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yerel haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ın (60) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanırken, 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan, ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye 9 kişi sevk edilirken, aralarında Ramazan Özkanın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Aralarında avukatın da olduğu 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen avukat Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10'a yükseldi.