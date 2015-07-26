Gazeteci, Gazi Mahallesi'nde gaz fişeğiyle yaralandı

IŞİD'in yanı sıra PKK ve DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sırasında polis tarafından öldürülen Günay Özaslan için Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen cenaze töreninin engellenmesi üzerine çatışma çıktı. Olayları takip eden Cüneyt Yavuz isimli bir gazeteci, polisin sıktığı biber gazı fişeğiyle ayağından yaralandı.

DİHA'da yer alan habere göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 2 gün önce yapılan gözaltı operasyonlarında polis tarafından öldürülen Günay Özarslan için Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen cenaze törenin engellenmesi üzerine çatışma çıktı. Olaylarda birçok insan yaralanırken, Cüneyt Yavuz isimli bir gazeteci de polisin sıktığı biber gazı fişeklerinden birinin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yavuz, çağrılan ambulansın bölgeye gelişinin polisler tarafından engellenmesi nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca Gazi Cemevi'nin önünde yerde yaralı halde bekledi. Ambulansın olay yerine gelmesine izin verilmesi sonrasında Yavuz sedye üzerine ambulansa taşındı.

Polisin ara sokaklarda gözaltı yaptığı belirtilirken, cemevi önünde ve ara sokaklarda çatışma devam ediyor