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Gazeteci Gaye Coşar son yolculuğuna uğurlandı

Ermenistan'da trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Gaye Coşar, Kütahya Simav'da toprağa verildi

12 Ocak 2015 20:21

Gazeteci olarak, "Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı" kapsamında Ermenistan'a giden Gayet Coşar Kütahya'nın Simav ilçesinde topraga verildi

Coşar'ın Simav'ın Demirciköy beldesindeki cenaze törenine Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Demirciköy Belediye Başkanı Turan Sümer, Demirciköylüler, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze törenine Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve ağabeyi Orhan Dink de katıldı.

Uzun yıllardır serbest tercüman ve gazeteci olarak çalışan Gaye Coşar İstanbul'da yaşıyordu. Coşar, Evrensel gazetesi ve Evrensel Kültür dergisi için de tercümeler yapmış, NTV’de dış haber editörü ve simültane tercüman olarak bulunmuş, Al Jazeera Türk’te de yaklaşık iki yıl çalışmıştı.

Son olarak Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye-Ermenistan burs programıyla gittiği Ermenistan’da çalışıyordu.

 

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