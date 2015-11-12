"Silivri için valizim hazır" diyen gazeteci Fatih Yağmur serbest bırakıldı

Adana'da durdurulan MİT TIR'larıyla ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve Adana'da gözaltına alınan eski Radikal muhabiri Fatih Yağmur, serbest bırakıldı.

Hakkında, Tarsus 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde TIR savcılarının sorgulanması sırasında adliyede görüntü çektiği gerekçesi ile 7 Mayıs'ta yakalama kararı çıkarılan Fatih Yağmur, Adana Adliyesi'nde gözaltına alınmıştı. Kendisiyle ilgili dosyada 'gizlilik kararı' bulunduğunu ifade eden gazeteci Yağmur, gözaltına alınmasını, "Başka bir iş için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde Danışma'ya kimliğimi verdim. Kontrol sırasında gözaltına alındım. Hakkımda daha önce yakalama kararı çıkartılmış" şeklinde aktarmıştı.

Hakkındaki yakalama kararının, MİT TIR’larını durduran savcılara ait görüntüleri yayınladığı için çıkarıldığını söyleyen Fatih Yağmur, serbest bırakılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin duruşmada çekildiğini söylediler, ancak gizlilik olduğu için salona giriş yapabilmemin imkansız olduğunu ifade ettim. Adana’dan Tarsus’a da UYAP’ta ismimin ‘gizli kişi’ şerhiyle konulduğunu, bu sebeple sevk edildiğimi ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

"Valizler hazır ama terk etmek için değil, Silivri için"

Gazeteci Yağmur, 1 Kasım seçimi sonrası 2 Kasım'da kişisel Twitter hesabından "Valizler hazır ama terk etmek için değil, Silivri için. Kalıp mücadele etmeli. Ülkeyi Reza'lara, önüne yatanlara bırakmayacağız" tweeti atmıştı.