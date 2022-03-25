Gazeteci Fatih Portakal: Yazla birlikte takip eden aylarda meyve-sebzeyi çok pahalıya yiyeceğiz; kıtlık bile yaşayabiliriz

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz aylarıyla birlikte meyve ve sebzenin "çok pahalı" yeneceğini ifade ederek "Kıtlık bile yaşayabiliriz, satın alamamak da kıtlıktır" dedi.

Portakal yaptığı paylaşımda "Hem gübreci hem mandalina yetiştiren arkadaşım var. Geçen yıl 15 tır gübre satmış mandalina için. 2022 bu sezon sadece 3 tır gübre satabilmiş. Mazot, elektrik, zirai ilaç cabası. Tarihe not düşüyorum: yazla birlikte, takip eden aylarda sebze meyveyi çoooook pahalı yiyeceğiz! Kıtlık bile yaşayabiliriz. Hem ürün tedariğinde, hem ürün olsa bile satın alamama konusunda. Satın alamamak da bir kıtlık aslında…" ifadelerini kullandı.