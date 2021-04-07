Gazeteci Fatih Portakal: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır” deme ihtimali var

FOX Ana Haber'in eski sunucusu gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "gelecek hafta CHP kapatılsın" diyebilme ihtimalleri olduğunu söyledi.

Portakal yaptığı paylaşımda, "Notu bırakıyorum: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır” deme ihtimali var. Gidişat bunu gösteriyor. Hatta Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir. Muhalefette cesaret bunun için olmalı. Kaçsanız da sizi kovalar" ifadelerini kullandı.