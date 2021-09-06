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Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın kitabı hakkında yorum: Vakit ayırıp da kendi mi yazmıştır acaba, hiç tahmin etmiyorum

"Adaletsizliğin yönetim tarzı olduğu bu ülkede dünyaya nasıl bir adil düzen getirilecek anlamaya çalışacağım!”

06 Eylül 2021 15:56

Gazeteci Fatih Portakal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kitabına ilişkin olarak, "Vakit ayırıp da kendi mi yazmıştır acaba, hiç tahmin etmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Vakit ayırıp da kendi mi yazmıştır acaba, hiç tahmin etmiyorum. Adaletsizliğin yönetim tarzı olduğu bu ülkede dünyaya nasıl bir adil düzen getirilecek anlamaya çalışacağım!" ifadesini kullandı. 

 

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