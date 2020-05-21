Gazeteci Fatih Portakal'dan Bakan Murat Kurum'a: Hakkımı helal etmiyorum; bir gün karşılaşırız elbet

Kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını soran, yanıt alamayınca da CİMER'e başvuran FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenerek, "Bir gün karşılaşırız elbet. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Fatih Portakal, bugün sosyal medyada yeni bir açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hakkını helal etmediğini ifade etti.
Fatih Portakal şunları yazdı:
“Bir gün @csbgovtr bakanı @murat_kurum la karşılaşırız elbet. O zamana kadar ‘kişisel bilgilerimin nasıl/niye sızdırıldığı’ sorusuna cevabı hazır hale gelir umarım. Bu kutsal günlerde diyorum ki, ‘hakkımı helal etmiyorum.’ Benden kesinlikle helallik istemeyin, hakkım üzerinizdedir.”
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Ne olmuştu?
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.
Portakal, dosyadaki fotoğrafların yandaş medya kuruluşlarının eline geçmesi ve kişisel bilgilerinin sızdırılması ile ilgili sosyal medya hesabından birçok kez tepki gösterip "Devlet denilen aygıta güveni zedeliyorlar. Foto uçtuğuna göre rapor da uçar! Değil mi?" demişti.