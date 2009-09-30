Gazeteci Faraç Savcı Öz'e ifade verdi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, soruşturmayı yürüten savcılardan Zekeriya Öz'e ifade verdi.



Avukatıyla birlikte İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giden ve burada basın mensuplarına, ''Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çağırıldığını'' söyleyen Faraç, daha sonra şube görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.



''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenilen Faraç, adliyeden ayrıldı.

Faraç: Niçin çağırıldığımı bilmiyorum



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, bugün (30.09.09) sabah saatlerinde 09.30 sıralarında avukatıyla beraber İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelmişti.Faraç, 'Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden birkaç gün önce çağırdılar. Ben de bugün ifade vermeye geldim' diyerek niçin çağrıldığını bilmediğini belirtmişti.