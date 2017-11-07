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Gazeteci evinin merdivenlerinde ölü bulundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, bir yerel gazetede spor müdürlüğü yapan 65 yaşındaki Sırrı Şanlı, evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

07 Kasım 2017 15:19

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, bir yerel gazetede spor müdürlüğü yapan 65 yaşındaki Sırrı Şanlı, evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Şanlı\'nın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü sanılıyor.
Olay, sabah saatlerinde, Korucuk Mahallesi 1689. Sokak\'taki apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Sırrı Şanlı, sabah işe gitmek için evden çıktı. Merdivenlerden inmeye başlayan Şanlı, kısa süre sonra yere yığıldı. Komşuları, Sırrı Şanlı\'yı yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şanlı\'nın öldüğünü belirledi. Sırrı Şanlı\'nın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrasında otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Şanlı\'nın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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