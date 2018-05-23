Gazeteci Erdoğan Alayumat tahliye edildi

14 Temmuz 2017’de Gaziantep’in İslahiye İlçesi'nde gözaltına alıp Hatay'da çıkarıldığı mahkeme tarafından “casusluk” suçmasıyla 13 gün sonra tutuklanan KHK ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) muhabiri Erdoğan Alayumat davanın bugün görülen 3. duruşmasında tahliye edildi.

Haber ve fotoğrafları gerekçe gösterilerek 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ve 'Örgüte üye olma' iddialarıyla 45 yıl hapis istemi ile 10 aydır tutuklu yargılanan, kapatılan dihaber muhabiri Erdoğan Alayumat'ın Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasının 3'üncü duruşması görüldü. Alayumat'ın fotoğrafını çektiği TMO silolarının bulunduğu alanın devletin gizli kalması gereken askeri bölgesi olup olmadığına dair Genelkurmay'dan beklenen yazı yine gelmedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Erdoğan Alayumat'ın tutukluluk durumunu etkilleyecek olan belge aradan geçen 3,5 aya rağmen Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilmedi. Hatay 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt üyeliği yönünden üretilmeye çalışılan deliller çürütülürken Mahkeme devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri ya da siyasi casusluk amacıyla temin etme iddiası üzerinde durmuştu. Mahkeme, Genelkurmay Başkanlığı'ndan fotoğrafı çekilen TMO'ya ait bir yerleşkenin askeri amaçla kullanıp kullanılmadığına dair yazı istemişti. Alayumat ve Akman'ın avukatı Tugay Bek, müvekkillerinin üzerinde çıkan materyaller ve tanık ifadelerinin gazetecilik yaptıklarını ortaya koyduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Alayumat'ın adli kontrol olmaksızın tahliyesine aynı davadan tutuksuz yargılanan gazeteci Nuri Akman'ın ise adli kontrol uygulamasının devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.