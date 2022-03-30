Gazeteci Emre Orman gözaltına alındı

Gazeteci Emre Orman, sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde daha gözaltılar olduğu belirtildi.

DİSK-Basın İş’in konuyla ilgili açıklamasında “Gazeteci Emre Orman, bu sabah Ataşehir’deki evinden polis baskınıyla gözaltına alındı. Emre Orman gazetecidir, gazetecilik suç değildir! Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!” denildi.

Orman’ın İstanbul Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Gazeteci Emre Orman’a 2020 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme Orman’a verilen cezanın hükmünü açıklamayı ertelemişti.