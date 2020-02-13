Gazeteci Emre Orman'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Emre Orman hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında karar açıklandı. Emre Orman'a 1 yıl 6 ay hapis cezası veren veren mahkeme, cezayı erteledi.

Savcı, Emre Orman'ın sosyal medyada 'terör örgütünün amacını, cebir, şiddet veya tehdit içeren yönetemlerin meşru gösteren öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde birçok kez paylaşım yapmasını' gerekçe göstererek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "örgüt propagandası yapmak” suçundan Orman'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan Orman, "Daha önce çalınan hesabımdan yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek yargılandığım, kendi hesabımdan paylaştığım haberlerimin de dahil edildiği davada "örgüt propagandası" yapmak suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl ertelendi. Aynı hesap üzerinden yargılandığım başka bir davada ise beraat etmiştim. #GazetecilikSuçDeğildir" ifadelerini kullandı.