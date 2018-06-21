Gündem
Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı
Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı
8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Haziran'da gözaltına alınan Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi 14 Haziran'da bir hafta uzatılmıştı.
İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Öztürk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öztürk, 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-06-21T00:43:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ece-sevim-ozturk-tutuklandi,656162","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ece-sevim-ozturk-tutuklandi,656162"}]