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Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı

21 Haziran 2018 00:43

8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteci  Ece Sevim Öztürk, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 Haziran'da gözaltına alınan Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi 14 Haziran'da bir hafta uzatılmıştı.

İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Öztürk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.  Öztürk, 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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