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GAZETECİ ECE SEVİM ÖZTÜRK GÖZALTINA ALINDI

  Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Fethullahçı Terör Örgütü (FETO) propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı

08 Haziran 2018 12:47

 

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA
Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Fethullahçı Terör Örgütü (FETO) propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında sorusturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öztürk polis tarafından bugün Şile\'de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Öztürk\'ün işlemleri devam ediyor.
 

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