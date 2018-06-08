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Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı!

Öztürk, Çağdaş Ses'in yayın yönetmenliğini yapıyordu

08 Haziran 2018 11:51

Gazeteci Ece Sevim Öztürk gece 02:30'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün, avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmediği aktarıldı.

Özellikle CHP kulislerinden haberler veren Çağdaş Ses sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Öztürk, son dönemde 15 Temmuz soruşturmalarında yaşananlara ilişkin olarak yazılarıyla dikkat çekmişti.

Ece Sevim Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gece 02:30 sularında gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülmüştür. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde buradan aktaracağız."

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