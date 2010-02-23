Gazeteci Duruoğlu 10 ay sonra mahkemede

T24 -

Ne kadar ceza isteniyor?

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen gazeteci Aylin Duruoğlu ve diğer sanıkların yargılanması sürüyor.10 ay sonra mahkeme karşısına çıkan Duruoğlu'nu çalıştığı gazetenin yöneticileri yalnız bırakmadı. Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Mutlu ile Zülfü Livaneli, Güngör Mengi, Necati Doğru, Ruhat Mengi, Reha Muhtar ile gazete yöneticileri duruşmaya katılmak istedi. Ancak Güngör Mengi, Zülfü Livaneli ve Necati Doğru salonundaki yoğunluk nedeniyle içeri giremedi.Sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşmaya ara verildi.Bu arada Bostancı'daki çatışmada ölen “Devrimci Karargah” terör örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya lehine çeşitli sloganlar attı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Özgür Dinçer ve İbrahim Şimşek hakkında ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' ile ''kasten adam öldürmek'' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da 9 ay ile 300 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.Sanıklar Mehmet Yeşiltepe, Ergin Öncü, Abdülselam Sultan, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl, Mustafa Aşula, Nail Arıkan, Necdet Öztürk, Sevim Öztürk, Melek Seven, Ceren Sütlaş ve Metin Akdemir hakkında da 7.5 ile 36'şar yıl arasında değişen hapis cezalarının istendiği iddianamede, sanıklardan Vatan gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Aylin Duruoğlu'nun ''örgüt üyeliği'' suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.