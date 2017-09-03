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Gazeteci Doğan Yurdakul vefat etti

Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),(DHA)- GAZETECİ yazar 71 yaşındaki Doğan Yurdakul, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi

03 Eylül 2017 16:44

Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),(DHA)- GAZETECİ yazar 71 yaşındaki Doğan Yurdakul, Muğla\'nın Datça İlçesi\'ndeki evinde yaşamını yitirdi.
Doğan Yurdakul, Datça\'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii\'nde bayram tatilini geçirdiği evde hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde gelen temizlik görevlisi tarafından ölü bulunan Yurdakul\'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılıyor. Yurdakul\'un evinde cesedini bulan Fatma Şahin\'in, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, Datça Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yurdakul\'un cesedinin, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği öğrenildi. Olay sırasında Yurdakul\'un evinde yalnız olduğu belirtildi.
 

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