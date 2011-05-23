Gazeteci dinlemeye ceza yağdı!

T24 - Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun bugün Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dinlenme davasında, Van Jandarma Komutanlığı’nda görevli 5’i asker 6 kişi çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.Taraf muhabiri Mehmet Baransu ve eşi Esra Baransu’nun telefonlarını düzenledikleri sahte belgelerle dinlendikleri iddiasıyla aralarında askerler ve bir PKK itirafçısının da bulunduğu 6 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Mehmet Baransu ile sanıklar 5 asker ve 1 PKK itirafçısının katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Van İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Vecihi Halil İyigün, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Burhan Erol, Jandarma Astsubay Muharrem Yaşar ve uzman çavuşlar Murat Gürsoy’u, ’Haberleşmenin ihlali ve görevi kötüye kullanmak’tan 2 yıl 6 ay, resmi belgede sahtecilikten ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 5’er yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı.



Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde görevli Uzman Çavuş Osman Berk ile istihbarat şubesinde çalışan PKK itirafçısı Abdülkadir Karataş’a ise ’Haberleşmenin ihlali, görevi kötüye kullanma’ suçlarından 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.



Balyoz davasını başlatan belgelere ulaşan gazeteci olarak tanınan Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu elde ettiği belgeleri valiz içinde mahkemeye teslim etmişti. Belgeleri temin etmesiyle ilgili Baransu hakkında soruşturma açılmıştı.





