Gazeteci Dink, öldürülmesinin 11'inci yıl dönümünde Ankara'da anıldı

ANKARA, (DHA)- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdüğü sırada suikast sonucu İstanbul\'da öldürülen Gazeteci- Yazar Hrant Dink, 11’nci yıl dönümünde Ankara\'da düzenlenen iki ayrı etkinlikte anıldı.

Anma programları Birgün Gazetesi Ankara Bürosu ve Hrant Dink Anma İnisiyatifi tarafından İnsan Hakları Derneği önünde yapıldı. Programa CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve çok sayıda kişi katıldı. Sancar, buradaki açıklamasında, Dink cinayetinin yargı süreciyle aydınlatılmadığını belirterek, \"Egemen olan pek çok güç, başka konularda farklı davransalar da pek çok noktada ortaklaşıyorlar. Hrant ortak mücadele, adalet, hakların kardeşliğinin sembolüydü. Bize bu mirası hayatıyla ve vasiyetiyle verdi. Onun vasiyetini yerine getirmek bizim vicdani, siyasi ve ahlaki borcumuzdur\" dedi.

CHP\'li Hakverdi ise konuşmasında, \"Barışı savunanlar öldürülüyor ve katlediliyor. Ama bu barış mücadelesinde vermeye devam edeceğiz, bunu sözünü veriyorum. Biz katilleri biliyoruz. Katillerinin aydınlatılması için var gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



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