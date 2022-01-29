Gazeteci Dinç Tayanç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, eski Cumhuriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Dinç Tayanç 29 Ocak 2022 Cumartesi günü İstanbul’da hayatını kaybetti.

Dinç Tayanç’ın cenazesi 30 Ocak 2022 Pazar günü Karacaahmet Şakirin Camisi’nde saat 12.00'de yapılacak törenin ardından Sahrayı Cedid Kozyatağı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Dinç Tayanç’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Dinç Tayanç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Tayanç’ın, ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.”

Dinç Tayanç kimdir?

1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başladı. Dünya, Rapor, Hürriyet ve Anka Ajansı’nda çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak çalıştı. "Mikro" başlık köşesinde ekonomi yazıları yazdı. Dinç Tayanç çok sayıda özgün ve çeviri eserlere de imza atmıştı. Akademisyen Neşe Kars Tayanç ile evliydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.