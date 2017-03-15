Gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Alman Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Üst Hâkimlik itirazı değerlendirirken “Basın özgürlüğü ve gazetecilik anlamında değerlendirilmesi mümkün değil” iddiasında bulundu. Hâkimlik, tutuklama kararını veren 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını da ileri sürdü.

27 Şubat'ta tutuklanmıştı

DHA’da yer alan habere göre, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 27 Şubat'ta ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddiasıyla 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yücel'in avukatları 6 Mart'ta tutukluğa itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 10. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararının usul ve yasaya aykırı olmadığını iddia ederek itirazı reddetti.

‘Basın özgürlüğü olarak değerlendirilemez’

Yücel'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber ve yazılara yer verilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin ifade ve savunması, şüpheli tarafından kaleme alınan yazılar, bu yazılarda kullanılan görsel ögeler, başlıklar, yazılar içerisindeki ifade ve anlatım ile kullanılan dil üslup bütün halinde değerlendirildiğinde, şüphelinin eyleminin basın özgürlüğü ve gazetecilik anlamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, soruşturmaya konu olan yazılarında gerçekleri adeta kasıtlı ve bilinçli olarak saptırarak adeta yasa dışı silahlı terör örgütlerinin amacına hizmet eder şekilde hareket ettiği amaç ve kanaatine varılarak şüphelinin tutuklanmasına karar verilen İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu kararındaki gerekçeler de nazara alındığında, verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından şüpheli müdafilerinin tutuklama kararına yönelik itirazının reddine karar vermek gerekmiştir.”