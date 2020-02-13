Gazeteci Deniz Yücel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddialarıyla yargılandığı davanın 6. duruşması İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Deniz Yücel hakkında 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Yücel'in 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, Yücel'in 2016'da Welt gazetesinde yayımlanan çeşitli yazılarında PKK/KCK propagandası yaptığını öne sürdü.

Yücel'in basın yoluyla zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıldan 13 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken, bir yazısında "halkı kin ve nefrete tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle bu suçtan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Mütalaada ayrıca Deniz Yücel hakkında 6 Kasım 2016'da yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı üstünde "darbeci" şeklinde başlık attığı gerekçesiyle "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla ayrı bir suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok mütalaanın ellerine dün ulaştığını belirterek savunma için ek süre istedi. Avukat Ok'un talebinin kabul eden mahkeme davayı 2 Nisan tarihine bıraktı.

Deniz Yücel hakkındaki iddianamenin kabul edilmesiyle serbest bırakılmış daha sonra Almanya'ya gitmişti. Dava kapsamında savunmasını Almanya'da yapan Yücel, Türkiye'de cezaevinde bulunduğu sırada işkence gördüğünü belirtmişti.