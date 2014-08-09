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Gazeteci Deniz Fırat IŞİD saldırısında hayatını kaybetti

Mahmur Kampı’na yönelik IŞİD saldırısında hayatını kaybeden Deniz Fırat; Sterk TV, Med NUÇE, Ronahi, Fırat Haber Ajansı’na haber geçiyordu

09 Ağustos 2014 01:39

Gazeteci Deniz Fırat, IŞİD’in Mahmur Kampı’na saldırısı sırasında vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetti

Deniz Fırat, IŞİD’in Mahmur mülteci kampına yönelik saldırılarını görüntülerken bugün (8 Ağustos) vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Deniz Fırat; Sterk TV, Med NUÇE, Ronahi, Fırat Haber Ajansı’na haber geçiyordu.

Gazetecileri hedef alan saldırılara tepki gösteren ANF, Deniz Fırat’ın Mahmur’daki çatışmaları yansıtan temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, gazetecinin anısına bağlı kalacaklarını ve alandaki gelişmeleri duyurmaya devam edeceklerini açıkladı.

 

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