Gazeteci cinayetinde iki müebbet



Moskova'daki mahkeme, araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya'nın öldürülmesiyle ilgili davada tetikçi Rüstem Mahmudov ve cinayeti organize eden Lom-Ali Gaytukayev hakkında müebbet hapis cezası verdi. Rus haber ajansı RIA, mahkemenin cinayete karışan diğer üç kişi hakkında da 12, 14 ve 20 yıl hapis cezalarına hükmettiğini duyurdu. Olayın failleri cezalarını çalışma kamplarında çekecek.

Yaklaşık üç hafta önce Moskova'daki ağır ceza mahkemesi, Politkovskaya davasında yargılanan beş zanlının suçlu olduğuna hükmetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olduğu bilinen gazetecinin öldürülmesinde cinayeti azmettirenin kim olduğu ise aydınlatılamadı.

Gazeteci Anna Politkovskaya 7 Ekim 2006 tarihinde Moskova'daki dairesinin kapısınının önünde silahla öldürülmüştü. Novaya Gazeta için çalışan 48 yaşındaki muhalif gazeteci, Çeçenistan'daki savaş sırasında hükümetin insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmıştı.