Gazeteci Candaş Tolga Işık: Beşiktaş, Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Işık'ın paylaşımı şöyle:"Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi."

Bakir Ersoy iddiaları yalanlamıştı

Hes Kablo Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı yöneticilerin maçı takip ettiği locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etmişti. Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ersoy “Locaya saldırmam söz konusu değil” dedi.



Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın yaptığı açıklamalara, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'dan cevap geldi. Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.