Gazeteci Canan Coşkun'un 3 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun'un “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Gazeteci Coşkun’un TMK 6/1 kapsamında 3 yıla kadar hapsi istendi. Davanın karar duruşması 19 Temmuz’da görülecek.

‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un ikinci duruşması bugün görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davada, savcı Çoşkun’un TMK 6/1 kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Coşkun ise savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Karar duruşması 19 Temmuz'da

Mütalaasını veren duruşma savcısı Coşkun’un Nuriye ve Semih'in avukatlarının tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen “soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı, gizli tanığı teşhir ettiği” iddiasıyla TMK 6/1 uyarınca cezalandırılmasını istedi. Coşkun ve avukatı esas hakkında savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme bir sonraki duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.