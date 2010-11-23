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GAZETECİ ÇAKKALKURT VE DURUKAN BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2010 18:25

-GAZETECİ ÇAKKALKURT VE DURUKAN BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - ''Terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ile muhabir Namık Durukan'ın beraatına karar verildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Namık Durukan katıldı. Sanık Hasan Çakkalkurt ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada esas hakkında görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı Savaş Kırbaş, sanıklar Çakkalkurt ve Durukan'ın atılı suçu işledikleri iddiasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Son sözü sorulan sanık Durukan, ''Haber, basın özgürlüğü çerçevesinde tarafımdan hazırlanmıştır. Örgütün amacı haberde belirtilmiştir. Suç kastım yoktur, beraatıma karar verilmesini istiyorum'' dedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dava konusu haberde ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunun unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle Durukan ve Çakkalkurt'un beraatına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK yöneticilerinden Duran Kalkan'ın Fırat Haber Ajansına yaptığı açıklamanın ''Genel Af Çıksa da Silah Bırakmayız'' başlığıyla sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Hakan Çakkalkurt'un yaptığı Milliyet gazetesinde şüpheli Namuk Durukan imzasıyla haberleştirildiği belirtilerek, şüpheliler Durukan ve Çakkalkurt'un ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1,5 ila 7,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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