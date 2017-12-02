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Gazeteci Cafer Yarkent yaşamını yitirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - BİR süredir pankreas kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti

02 Aralık 2017 03:24

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - BİR süredir pankreas kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, gazeteci yazar 68 yaşındaki Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 1968 yılında Yeni Asır Gazetesi\'nde mesleğe başlayan Yarkent\'in ölümü, basın camiasında üzüntü yarattı. Yarkent, yarın Alsancak Hocazade Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Foça Yenibağarası Mezarlığı\'na defnedilecek.
Yarın saat 12.00\'de, İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde Yarkent için bir tören düzenlenmesi bekleniyor.

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