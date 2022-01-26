Gazeteci Bülent Çavuş: İmamoğlu'nu MOBESE ile takip edip bulan Bakan Soylu, 6 yıldır oğlumun katilini bulamadı

Gazeteci Bülent Çavuş, 6 yıl önce cinayete kurban giden oğlu Ahmet Emre Çavuş'un katilinin hala bulunmamasına isyan etti. Çavuş, “Ekrem İmamoğlu'nu MOBESE ile takip edip balıkçıda bulan ve Murat Ongun'u yurt dışında bulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 yıldır oğlumun katilini bulamadı” dedi.

Bülent Çavuş, 6 yıl önce öldürülen oğlu Ahmet Emre Çavuş'un katillerinin hala bulunmadığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Çavuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da karla mücadele sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE ile takip edilmesine ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un yurt dışında tatil yaptığının belirlenmesine atıfta bulundu.

Çavuş, "Ekrem İmamoğlu'nu MOBESE ile takip edip balıkçıda bulan ve Murat Ongun'u yurt dışında bulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 yıldır oğlumun katilini bulamadı. İçişleri Bakanlığı'na soruyorum: Oğlum Ahmet Emre Çavuş'u kim öldürdü" paylaşımı yaptı. (ANKA)