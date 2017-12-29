Gazeteci Buket Aşçı son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Gazeteci-yazar Buket Aşçı Gürel, Levent Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Son olarak Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmenliği yapan 41 yaşındaki Gürel, kitap eklerinde okuyucularıyla buluşuyordu.

Buket Aşçı Gürel, durumunun ağırlaşması nedeniyle ocak ayında yazılarına ara vermek zorunda kalmıştı.

Gürel'in, resmi Twitter hesabından, son olarak 23 Ekim 2016'da "Bir süre sağlık problemlerimle ilgileneceğim için maillerinize, mesajlarınıza, tweet ve diğer iletilerinize yanıt veremeyeceğim" mesajını paylamıştı.