Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan yalnız değilmiş!

Vatan gazetesi muhabiri Ali Can, Milli Takım'ı taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın yalnız olmadığını söyledi.

Can, Caner Erkin'in saldırı esnasında Arda Turan'a "Arda Sakin ol, burası yeri değil" çağrısı yapan Habertürk gazetesi foto muhabiri Vedat Danacı'yı "Hayır, yeri tam da burası" diyerek engellediğini ifade etti.

Burak Yılmaz'ın da olay karşısında kendisini savunmaya çalışan Meşe'ye "Otur bakalım yerine, sen ne yapıyorsun" dediğini ifade eden Can, Arda'nın kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenliklere de "Sen kimsin de bana dokunuyorsun" dediğini söyledi.

Can, Gökhan Gönül'ün de olayla ilgili görüntü almaya çalışan bir gazetecinin kamerasını iterek görüntü almasını engellediğini de belirtti.