Gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına siyasetçi, gazeteci, sanatçı ve meslek kuruluşlarından tepki yağdı: Derhal serbest bırakın!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber sebebiyle sabaha karşı evinden gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen Terkoğlu'nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasına siyasi, gazeteci ve meslek kuruluşlarından tepki geldi.

Barış Terkoğlu'na isnat edilen suçlamalar şöyle: - İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/1) - İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/2) - İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/3-1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, "Barış Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir. Sabaha karşı gözaltı kabul edilemez" dedi. Özkan, şunları kaydetti:

"Zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz. Barış, şimdi İstanbul emniyette. Barış Terkoğlu yalnız değildir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye’nin doğru, dürüst olarak tanıdığı bir gazeteciyi sudan bir gerekçe ile sabaha karşı 04:00’da evinden gözaltına aldırmak savcılık mı? Daha akıllanmadınız mı? Özgürlükleri katlederek ne geçiyor elinize? Kim istiyor bunu? Sabah çağır gelsin ifadesini versin. Zulmünüz batsın."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: FETÖ tarzı bir kumpasla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Halk TV’de katıldığı yayında, Terkoğlu’nun gece yarısı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP’li Erkek, Terkoğlu’nun gazetecilik yaptığını, söz konusu haberde geçen MİT mensubunun adının defalarca milletvekilleri tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Muharrem Erkek şöyle konuştu:

“Özgür basından korkuyorlar. Odatv’nin yaptığı haber aslında kamuoyunun bildiği haber. Libya’da şehit olan MİT mensubu ile ilgili daha önce milletvekilleri de açıklama yaptı üstelik ismi verilerek. Başka gazetelerde internet sitelerinde de yer aldı. Ama gözaltına alından Odatv’nin sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu. Yaklaşık 9 sene önce de Odatv’ye bir kumpas kurulmuştu FETÖ ile birlikte, Odatv basılmıştı. Şimdi Barış Terkoğlu. Barış Terkoğlu gerçekleri ifade ediyor. Türkiye’nin her köşesinde paneller yapıyor, gerçekleri halkala paylaşıyor. Bu da herhâlde saray iktidarını korkutuyor. Bu gece sabaha karşı 4-5 sularında evlere girilip gözaltı uygulamak maalesef FETÖ ile kullanılan yöntemlerdi ve halen devam ediyor. Barış Terkoğlu çalıştığı yer belli bütün Türkiye tanıyor, çağırırsınız gelir ifadesini verir. Çağrılıp ifadesi alınacak birçok insan sabaha karşı evine gidilip çocuklarının gözü önünde kelepçelenerek götürülüyor. O çocukların, o ailelerin yaşadığı travma… Bunlar hukuk dışı uygulamalar, bunlar ciddi insan hakkı ihlalleri. Umarım bir tutuklamayla karşı karşıya kalmayız.”

Erkek, “İnsanın aklıyla alay etmeyin. Bu kişiyle ilgili haberler 1 hafta önce yapıldı. FETÖ tarzı bir kumpasla karşı karşıyayız” diyerek Terkoğlu’na destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Kabul edilebilir bir şey değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tunç Soyer, "Bu kesinlikle çok üzücü bir gelişme. Kabul edilebilir bir şey değil. Barış Terkoğlu iyi bir gazetecidir. Gözaltının yöntemi de yanlış. Telefon edip çağırsalar Terkoğlu gitmeyecek miydi?" dedi.

CHP’li Çakırözer Meclis’ten seslendi: Gazetecilerin susturulmak istenmesi hukuk devletiyle bağdaşmaz

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, Terkoğlu ile Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Gazeteciler, devletin memuru değildir. Terkoğlu ile Kılınç serbest bırakılsın” dedi.

Çakırözer, gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. Basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının gazeteci gözaltıları ile kısıtlandığını belirten Çakırözer, şöyle konuştu:

“Terkoğlu ile Kılınç sadece gazetecilik faaliyeti yapmışlardır. Bu gözaltıların kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Gazetecilerin soruşturmalar, gece yarısı baskınlar ve gözaltılar ile susturulmak istenmesi hukuk devleti ile bağdaşmaz. Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç’ın derhal serbest bırakılması gerekir. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler, devletin memuru değildir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Gerçekten gazetecilik yapmayı tercih edersen ‘suç’ işlemiş sayılırsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Barış Terkoğlu'nun işi gazetecilik. Suçlandığı konu ise zaten tüm kamuoyuna açık şekilde paylaşılmış olan bir konuyu haber yapmak. Hükûmetin istediği gibi havuz medyasında yer almaz, gerçekten gazetecilik yapmayı tercih edersen ‘suç’ işlemiş sayılırsın...” açıklamasında bulundu.

CHP’li Çelebi: Korkutma ve yıldırma politikasının tezahürüdür

Ergenekon kumpasında yıllarca hapis yatmış olan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Barış Terkoğlu değerli bir gazetecidir. FETÖ kumpaslarıyla ciddi mücadele edip hakikatin yanında olduğu için ağır bedeller ödemiştir. Çağrıldığında gelecek bir insanı gözaltına alarak götürmek korkutma ve yıldırma politikasının tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Danışmanı Özkan: Barış’ın mesleki ahlakına kefilim

Eski Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, Barış Terkoğlu’na yönelik gözaltı ve tutuklamayı eleştirerek “Barış’ı tanırım, mesleki ahlakına kefilim. Farklı uçlarda olsak da sonuna kadar bu toprakların çocuğudur, millidir, yerlidir. C.Dündar gibi ihanet şebekelerinin aparatı değildir. Gazetecidir. Başka mecralarda da çıkmış bir haberin hesabı şimdi Barış’a soruluyorsa düşünmek lazım!” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bakıroğlu: Gözaltıların son bulması en büyük dileğimizdir

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Odatv'de yer alan ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı.’ haberinin ardından Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan Manisalı gazeteci Hülya Kılınç gözaltına alınmıştır. Cumhurbaşkanının ‘Libya'da birkaç tane şehidimiz var.’ demeciyle doğrulanmış olan, daha önce çeşitli medya kuruluşlarında haberleştirilen bir olayı haber yaptığı için Odatv çalışanlarına yapılanlar, ülkedeki basın özgürlüğünün geldiği içler acısı durumu göz önüne sermektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, basının önündeki engellerin kaldırılması, gözaltıların son bulması en büyük dileğimizdir.”

HDP Başkanvekili Oluç: Sansür çare değildir, hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis Genel Kurulu’ndan yaptığı konuşmada son dönemde gazetecilerin gözaltına alınmalarına ve baskılara değinerek, Barış Terkoğlu’yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“En son Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu sabah 04:00'te gözaltına alındı. Hâlbuki, normal bir zamanda ifadeye çağrılsa, iddia neyse bunun üzerine konuşulsa olabilirdi ama gazeteci, sabah 04:00'te evi basılarak gözaltına alınıyor. Bütün bunlar sadece son beş gün içerisinde gerçekleşen olaylar ve baktığımızda bütün otoriter iktidarların dünyada başvurduğu ilk yol deniliyor. Nedir? Bilgi hakkını engellemek, interneti yavaşlatmak, haberlere sansür uygulama, haberleri yapan gazetecileri gözaltına almak ya da tutuklamak. Bir kez daha söyleyelim ki bugün dünyanın gelmiş olduğu noktada sansür çare değildir, hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.”

CHP’li Erdal Aksünger: Barış Terkoğlu yalnız değildir

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger de tepkisini şöyle dile getirdi:

“Herkesin bildiğini halka anlatmak, gerçeği yazmak bir gazetecinin Aydın Namusudur. Barış Terkoğlu da Aydın namusu içinde davranan gazetecidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Barış Terkoğlu yalnız değildir.”

CHP'li Nihat Yeşil: Tıptı FETÖ’nün bir zamanlar yaptığı gibi…

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de şu ifadeleri kullandı:

"Barış Terkoğlu'nu tıpkı FETÖ'nün bir zamanlar yaptığı gibi sabaha karşı gözaltına aldılar. O dönemde de Ergenekon ve Balyoz kumpasını kuran savcı ve emniyet mensuplarının boğazda tekne keyfi yapmasını haberleştirmiş ve FETÖ'nün hedefi olmuştu. Barış yalnız değildir!"

CHP’li Murat Bakan Barış’ın gazetecilik için ödediği bedelin farkındayız

CHP Milletvekili Murat Bakan, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı’nın kürsüden Libya’da şehit olduklarını ifade ettiği iki istihbarat görevlimizle ilgili haberden dolayı gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığını üzülerek öğrendik.

Okuduğumuz kadarıyla aslında gizliliği bulunmayan, herkesin bildiği ve hatta açık kaynaklarda, internet sitelerinde isimlerinin yayınlandığı bir ortamda bu gözaltı kararı bir ulusal güvenlik meselesinden ziyade bir gözdağı verme girişimi gibi görünmektedir.

Biz Barış’a tarafız. Onun gazetecilik için ödediği bedelin farkındayız.

FETÖ’cülerin tutmayan kumpasları ömründen bir parça çalmışken sabaha karşı yapılan bir operasyonla benzer şekilde gözaltına alınan Barış Terkoğlu’nun yeni bir dava girişimiyle ve şehidin haberini yaptığı için sesinin kesilmek istenmesinin karşısındayız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: Birçok farklı mecrada haber oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “Kamuoyuyla daha önce paylaşılan bir bilgiyi ifşa etmekle suçlanan gazeteci Barış Terkoğlu sabaha karşı 04.00’de gözaltına alındı. Birçok farklı mecrada haber olan bir olay için gözaltı neden?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel Neden Odatv?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, destek için bizzat İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini belirterek “Sabaha karşı 4.00’da gözaltına alınan Barış Terkoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğündeyiz. Farklı mecralarda defalarca haber olan bir olay için neden gözaltı neden Odatv???” ifadelerini kullandı.

CHP’İi Tezcan: Yazana “Yazma”, konuşana “Sus” işaretidir

CHP milletvekili Bülent Tezcan da Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Siz içiceyken, FETÖ’yle mücadele etmiş, bugün de FETÖ borsasını birer birer açığa çıkarmış, gerçeği kovalamaktan başka derdi ve hesabı olmayan Barış Terkoğlu’nu sabaha karşı gözaltına almak; aslında, yazana ‘yazma’, konuşana ‘sus’ işaretidir. Zulmünüz ve riyakarlığınızda boğulun.”

Kaftancıoğlu: Bu halk aynı filmi defalarca izlemekten sıkıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Terkoğlu’na desteğini şöyle açıkladı:

“Barış Terkoğlu’nun derdi gazetecilik ya sizinki? ‘Bir sabah ansızın gelebiliriz’ mesajları vererek korkutacaklarını ve bozuk düzenlerini devam ettireceklerini sanıyorlar hâlâ. Biz bu filmleri çok izledik ve bu halk aynı filmi defalarca izlemekten sıkıldı artık.

Genel Başkan Yardımcılarımız Onursal Adıgüzel ve Yunus Emre ve avukat arkadaşlarımız gece yarısı gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu’nun yanındalar ve hep birlikte hakikatin ve gazeteciliğin yanında olmaya devam edeceğiz.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Haber alma hakkı cezalandırılıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:

"Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması, gazeteciliğin ve halkın haber alma hakkının cezalandırılmasıdır. Gazetecilik bilinmesi istenmeyenleri açığa çıkarmaktır. Bunu yaptığı için bir gazetecinin gözaltına alınması kabul edilemez bu."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Baskı ve sindirme girişimini kınıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Barış Terkoğlu Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldü. Gerçeklerin korkusuz savunucusu Odatv'ye yapılan baskı ve sindirme girişimini kınıyorum. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eski CHP milletvekili Balbay: Halktan ve meslek kuruluşlarından ödül, iktidardan ceza!

Eski CHP milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "Barış Terkoğlu ödül aldığı gün gözaltına alındı. Türkiye’de gazetecilik şu hale geldi: Ödül ve ceza! Halktan ve meslek kuruluşlarından ödül, iktidardan ceza!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Derhal serbest bırakılmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Gazetecilik suç değildir. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır” açıklamasın bulundu.

CHP’li Hakverdi: Gözaltı operasyonu korkutma ve baskı amaçlıdır

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Birçok yerde yayınlanmış bir haber yüzünden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’na sabaha karşı yapılan gözaltı operasyonu korkutma ve baskı amaçlıdır. Hukuki değildir" dedi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: İnsanların bilgiye ulaşma hakkı engellenmektedir

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Barış Terkoğlu gazetecidir.Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Barış Türkoğlu yönelik soruşturma ve gözaltı işlemi basına ve topluma yönelik baskı, korkutma faaliyetin bir parçasıdır. İnsanların bilgiye ulaşma hakkı engellenmektedir. Odatv ve yazarları her dönemde gerçekleri yazdı” diye tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Taşcıer: 9 yıl sonra yeni bir Odatv kumpası

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, “Fotoğraflı, ismi açık biçimde yazılı haberden 1 hafta sonra üstelik soyadı şifreli yazılarak yapılan haber gerekçesiyle Barış Terkoğlu'nu gözaltına alacaksınız, sonra da basın özgürlüğü falan diyeceksiniz. 9 yıl sonra yeni bir Odatv kumpası...” açıklamasında bulundu.

HDP Milletvekili Ahmet Şık: Trollerin hedef göstermesinden sonra alınmış

HDP Milletvekili Ahmet Şık, Terkoğlu’nun gözaltına alınmasını “Milletvekili Ümit Özdağ’ın 1 hafta önce Meclis'te basın toplantısıyla duyurduğu, Yeniçağ’ın daha önce haberleştirdiği, köy muhtarı ve meslektaşlarının sosyal medyada fotoğraflarla duyurduğu bir olay haber yapılınca Barış Terkoğlu trollerin hedef göstermesinden sonra alınmış” sözleriyle eleştirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Gözaltıların gözdağına çevrildiği bir dönem

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şunları kaydetti:

"Gözaltıların gözdağına çevrildiği dönemdir bu dönem. Aslında rejim sahiplerinin korkusudur burada üzerinde durulması gereken. Güç kaybediyorlar ve korkuyorlar. Bir gazeteci Barış Terkoğlu. Çağırsanız gelir. Maksat etrafa korku salmak. Kimse korkmuyor ama siz korkuyorsunuz."

Barış Yarkadaş: Gazeteci, devletin memuru değildir

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Odatv'den Barış Terkoğlu'nun bir haberden dolayı gözaltına alınması kabul edilemez! Terkoğlu, halktan gizlenen bir gerçeği duyurmuş ve görevini yerine getirmiştir. Gazeteci, devletin memuru değildir. Gazeteci halk adına soru sorar, sorgular. Barış Terkoğlu'nu serbest bırakın!” dedi.

Ufuk Söylemez: Terkoğlu’na reva görülen muameleyi kınıyorum

Eski Devlet Bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, şunları kaydetti:

“Sayın Barış Terkoğlu’nun hoyrat bir biçimde ve gözdağı vermek amaçlı olduğu anlaşılan gözaltı kararını üzülerek öğrendim. Ülkemizin ve gazeteciliğin yüz akı olan nadir ve seçkin isimlerinden olan Sayın Barış Terkoğlu’na reva görülen muameleyi kınıyor, kendisi ve ODA TV ile demokratik dayanışma duygularımızı paylaşmak istiyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Yazıklar olsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Libya'da şehit olan ve sehitbolduklari milletimizden gizlenen askerlerimizin haberini yapan gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Suçu gerçekleri yazmak, gazetecilik yapmak... Yazıklar olsun. Bu kadar mı halkın gerçekleri öğrenmesinden korkuyorsunuz."

İyi Partili Çıray: Bir sürü FETÖ yaltakçısı ortada gezinirken...

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, şunları kaydetti:

"Vatansever gazeteci olmak ne zormuş. Bir sürü FETÖ yaltakçısı ortada gezinirken Gazeteci Barış Terkoğlu ‘sabaha karşı’ ve ‘yine' gözaltına alındı."

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün: Barış, sizin kumpaslarınıza boyun eğmez

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, “Gece Barış Terkoğlu gözaltına alınmış. Barış, sizin kumpaslarınıza boyun eğmedi, eğmez..” diye tepki gösterdi.

CHP sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç: İktidar, uyguladığı dış politikanın sorumluluğunu başka yerlerde aramamalı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun CHP sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Barış Terkoğlu gazetecilik yapmıştır, derhal serbest bırakılmalıdır. Cumhurbaşkanını’nın, şehitlerimizden “birkaç tane” diye bahsettiği, İletişim Başkanlığı’nın toplumu doğru bilgilendirmek yerine sosyal medyayı yasakladığı ülkemizde elbette gazetecilerimiz şehitlerimizin kimliklerini öğrenip haberleştireceklerdir. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun yaptığı da haberciliktir. İktidar, uyguladığı dış politikanın ülkemizi karşı karşıya bıraktığı büyük güvenlik sorunlarında sorumluluğu başka yerlerde aramamalı, gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmelidir. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: Biz bu görüntüyü 9 yıl öncesinden hatırlıyoruz

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "’Türkiye'de hukuksuzluğun resmi’ isimli çalışma. 1 hafta önce haber olmuş konuyu, Odatv haber yapınca sabahın 4'ünde ev basılıyor, Barış Terkoğlu gözaltına alınıyor. Biz bu görüntüyü 9 yıl öncesinden, FETÖ'nün kurduğu kumpastan hatırlıyoruz. Değişen ne!” dedi.

CHP Brüksel Temsilcisi: Demokrat insanlarını böyle yıldıramayacağınızı anlamadınız gitti

CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç de Terkoğlu’na destek verdi. Sevinç, “Barış Terkoğlu @baristerkoglu yürekli, iyi bir gazetecidir. Derhal serbest kalmalı. Bu ülkenin yürekli, demokrat insanlarını böyle yıldıramayacağınızı anlamadınız gitti” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir: Hak ihlaline şahit oluyoruz

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, OdaTV haber müdürü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın adil yargılama ilkesi işletilmeden gözaltına alınması ve tutuklu yargılanmaları kararına tepki gösterdi. Özdemir, “İktidarın yargıda reform söylemlerinin ve Meclis’te oy birliğiyle çıkardığımız Yargıda Reform düzenlemelerinin uygulamada bir karşılık bulmadığı noktasında hemen her gün yeni hak ihlaline şahit oluyoruz” dedi.

Birinci Yargı Paketinin Meclis’ten geçirilmesinin ardından Adalet Bakanının ortaya koyduğu “en iyi reform uygulamadadır” yaklaşımının sadece bir sözden ibaret olduğunu savunan Özdemir, “En son OdaTV Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile bir muhabir, yaptıkları haber nedeniyle gece yarısı baskınıyla, adil yargılama ilkesi işletilmeden gözaltına alındılar ve maalesef tutuklu yargılanacaklar. Yargı reformu sonrasında uygulamada karşı karşıya olduğumuz bu olaylar, Sayın Adalet Bakanının ‘en iyi reform uygulamadadır’ yaklaşımının sadece bir sözden ibaret olduğunu ortaya koymaktadır. Bizim de sıklıkla uyardığımız ve uluslararası raporlara da yansıdığı gibi; uygulamada karşılığı olmayan hiçbir reform söyleminin basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, adil yargılama, düşünce ve ifade özgürlükleri bağlamında bir öneminin olmadığını bir kez daha vurguluyorum” dedi.

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer: Hukuksuzluk

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Barış Terkoğlu'nun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi. İlkay Sezer şu ifadeleri kullandı:

"Barış Terkoğlu'nu FETÖ kurgu davaları döneminden tanıyorum. Gerçek gazetecidir. Seni tutukladık gel deseler gelirdi. Saatlerdir gözaltında tutulması yanlıştır. Ortada gizli kalmamışken tutuklamaya sevk edilmesi ise ayrıca hukuksuzluktur.”

İstanbul Barosu Başkanı: Bu bir gözdağıdır; şüphelisi Barış değil, tüm muhalif basındı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Durakoğlu, "Bu bir gözaltı değil, gözdağıdır. Şüphelisi Barış değil, tüm muhalif basındır. Hedef de ifade özgürlüğüdür. Her şeye rağmen adalet inancımızdan ve arayışından vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Basın özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yanlış adli uygulamaların kamu görevlilerinin yükümlü oldukları ve büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini belirtti. Feyzioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"OdaTV sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu’nun Libya’da şehit edilen bir kahraman MİT mensubumuzun ismini deşifre ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisine ulaşmış bulunuyorum. OdaTV’nin şehidimizin cenaze törenine ilişkin yaptığı haberi inceledim. Şehidimizin soyadını kullanmadığını ve ailesine ilişkin bilgileri de kodlayarak verdiğini gördüm. Buna karşın şehidimizin ad ve soyadının daha önce Meclis kürsüsünde açık oturumda söylenmek suretiyle sır niteliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu tesbit ettim. Bütün bu hususlar dikkate alındığında gözaltı uygulamasının yanlış olduğu açıktır."

Antalya Baro Başkanı Balkan: Adaletin ve gerçeklerin yanındayız

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, "Değişen bir şey yok: Akıl aynı, mantık aynı, yöntem aynı... O günlerde adaletin ve gerçeklerin yanındaydık, bugünlerde de..." dedi.

Avukat Celal Ülgen: İktidarın sopası gibi davranmamak gerek

Avukat Celal Ülgen, gözaltı işleminin hukuksuzluğuna dikkat çekerek “Sabahın bu saatinde kapıyı gene sütçü değil polis çaldı. Barış Terkoğlu gazetecilik yaptığı için gözaltına alındı. Şu anda Vatan caddesinde Emniyet Müdürlüğünde. Savcılar gene yaptı yapacağını. İktidarın sopası gibi davranmamak gerekir. Avukat arkadaşlarım yanında Barış’ın...” ifadelerini kullandı.

Aydın Baro Başkanı: Neler oluyor?

Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, "Zamanında FETÖ'cülerin tutukladığı, Barış Pehlivan ile birlikte yazdığı, yargıdaki kripto FETÖ’cüleri deşifre eden Metastaz kitabı dün ödüle layık görülen Barış Terkoğlu yine gözaltında. Neler oluyor?" ifadelerini kullandı.

Akın Atalay: Siyasi amaçlı bir gözaltı olduğu kuşkusuz

Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu söylemenin artık herhangi bir anlam ifade etmediği bir ülke oldu Türkiye... Siyasi amaçlı bir gözaltı olduğu da kuşkusuz... Olsa olsa çökmüş bir yargı mekanizmasının kendi tabutuna bir çivi daha çakmasıdır bu..."

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler memurunuz değil!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. TGS’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gözaltı değil gözdağı! Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması, iktidar baskısına rağmen gazetecilikte ısrar edenlere bir tehdit mesajıdır. Gazeteciler memurunuz değil! Bizim görevimiz sakladığınız gerçekleri halka ulaştırmak. Hoşunuza gitse de gitmese de.”

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Sadece gerçeklerin peşinden koşan bir gazetecidir

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, şunları kaydetti:

“İdlib şehitlerinin acısını derinden hisseden Barış Terkoğlu ‘Abi şehit cenazeleri var, imza günümü iptal etmek istiyorum. Bu ortamda imza yapamam’ demişti. Yazarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz... Barış Terkoğlu sadece gerçeklerin peşinden koşan bir gazetecidir.”

Gazeteci İsmail Saymaz: Terkoğlu çok saygın bir gazetecidir

Gazeteci İsmail Saymaz ,“Barış Terkoğlu, OdaTV’de yayınlanan, şehit MİT görevlisinin cenaze haberinden ötürü sabah gözaltına alındı. Başkalarınca da yayınlanmış haber devlet sırrını ifşa mıdır? Terkoğlu çok saygın bir gazetecidir. Savcılık çağırsa adliyeye giderdi. Bu bir gözaltı değil, bir gözdağıdır” dedi.

Gazeteci Yılmaz Özdil: Mesleğin yüzakı isimlerden biridir

Gazeteci Yılmaz Özdil, “Barış Terkoğlu namuslu gazetecidir, mesleğin yüzakı isimlerden biridir, bu tür gözdağı hamlelerine pabuç bırakmayacak adamdır, yanındayız” diye destek verdi.

Gazeteci Banu Güven: Ben MİT'in Libya'da olduğunu bizzat cumhurbaşkanından duydum

Gazeteci Banu Güven, "Ben MİT'in Libya'da olduğunu bizzat cumhurbaşkanından duydum. AA da manşetine çekmişti bunu. Oda TV yazınca mı suç oldu? Gazeteci arkadaşımız Barış Terkoğlu'nu bırakın. Hakikati yenemezsiniz" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Gözaltı değil bildiğin gözdağı

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık da, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Işık, "Barış Terkoğlu benim tanıdığım en düzgün insanlardan biridir. Gazetecidir. Daha önce birkaç kez yapılmış haber için bir telefon açılsa savcılığa gidecek adamı sabahın 5’inde evinden almanın adı da gözaltı değil bildiğin gözdağıdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Timur Soykan: Arkadaşınızı serbest bırakın

Gazeteci Timur Soykan, “Barış Terkoğlu'nu sabaha karşı evinde gözaltına almışlar. Yıllar önce Fetullahçı Çete'nin yaptığı gibi. Barış Terkoğlu bu ülkenin en iyi gazetecilerinden biridir. Namuslu, dürüst, onurlu kalemine, kişiliğine tanığım. Arkadaşınızı serbest bırakın” sözleriyle destek verdi.

Gazeyeci Barış İnce: Yanındayız Barış

Gazeteci Barış İnce, “Barış Terkoğlu 'nu gözdağı ile susturamazlar. Yanındayız Barış” diye destek verdi.

Gazeteci Uğur Dündar: Barış Terkoğlu FETÖ kumpaslarıyla mücadele ederken ağır bedeller ödemiştir

Gazeteci Uğur Dündar, “Barış Terkoğlu değerli bir meslektaşımızdır ve FETÖ kumpaslarıyla mücadele ederken ağır bedeller ödemiştir. Yanında olduğumu belirtiyor ve bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum...” diyerek Terkoğlu’na destek verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan: Gerekçe: HABER

Gazeteci Ayşenur Arslan, "Medya Mahallesi’nden çok iyi tanıdığınız OdaTV haber müdürü Barış Terkoğlu gözaltında. Gerekçe: HABER" ifadelerini kullandı.

Gazeteci ve eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici: Gazeteciliği yıldırma çabası

Gazeteci ve eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici şunları kaydetti:

"Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması bağımsız ve eleştirel gazeteciliği yıldırma çabasının devamıdır. Eleştirel gazetecilikten ancak gerçekleri gizleyen, bilginin topluma ulaşmasını istemeyenler korkar. Gazeteci Barış Terkoğlu'nu serbest bırakın! #GazetecilikSuçDeğildir."

Gazeteci Kadri Gürsel: Derhal serbest bırakılmalı

Gazeteci Kadri Gürsel “Barış Terkoğlu’nun Odatv’de yayımlanan bir haber nedeniyle gözaltına alınması keyfidir, iktidarın koyulaşan baskısı altında gazetecilik yapma kararlılığında olanlara gözdağı verilmesini amaçlayan bir eylemdir. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Gazeteci Yazgülü Aldoğan: Barış Terkoğlu’nu çağırsan gelmeyecek miydi?

Gazeteci Yazgülü Aldoğan, “Sabah dokuzda ifadesi alınmak üzere sabahın dördünde gözaltına almak demek gözdağı ve önceden ceza vermek demektir! Barış Terkoğlu’nu çağırsan gelmeyecek miydi?” diye sordu.

Gazeteci Toygun Atilla: Serbest bırakılacağına dair inancımı ise koruyorum

Gazeteci Toygun Atilla, “Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasını anlayamıyor ve kabullenemiyorum. Serbest bırakılacağına dair inancımı ise koruyorum” dedi.

Gazeteci Kemal Göktaş: Türkiye'de tarife belli:

Gazeteci Kemal Göktaş, “Başka bir memlekette yapılsa yer yerinden oynardı’ dediğimiz haberler için Türkiye'de tarife belli: Sabaha karşı ev baskınıyla gözaltı...” diyerek Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’na gözaltı gerekçesi yapılan şehit olan MİT mensubu haberinin önemine dikkat çekti.

Gazeteci Gökhan Özbek: Gelenek maalesef devam ediyor!

Gazeteci Gökhan Özbek ise “Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Kendisi şu an İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde. Şehit olan MİT mensubu haberi ile ilgili gözaltı yapıldığı öğrenildi. Sabaha karşı gözaltı geleneği(!) maalesef devam ediyor!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı: Barış'ı serbest bırakın

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, “Biliyoruz, FETÖ nün bir zamanlar ortağıydınız, onların geceyarısı gazeteci alma yöntemlerine hiç de yabancı değil, hatta destekçisiydiniz. Ama bu utanç verici uygulamadan vazgeçin artık @baristerkoglu gazetecidir, gazetecilik Anayasal teminat altındadır. Barış'ı serbest bırakın!” diyerek Terkoğlu’na özgürlük çağrısında bulundu.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu: Gazetecilere özgürlük

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Terkoğlu’na desteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Yine sabahın kör karanlığı yine gazeteci gözaltısı. Gazetecilerin başta İdlib olmak üzere söz söyleme hakkı vardır. Tüm gazeteciler hegemonyanın, rıza üretiminin parçası olmak zorunda değil. Gazetecilere özgürlük. Dün olduğu gibi bugün de Barış Terkoğlu'nun yanındayım.”

Yazar Barış Zeren: Odatv haberi Mit’çiyi filan deşifre etmiyor

Yazar Barış Zeren, gözaltının hukuksuzluğunu şöyle belirtti:

“Odatv haberi Mit’çiyi filan deşifre etmiyor. Bir hafta önce açık isimle zaten yapılmış bir haber. Hatta odatv isim kodlayarak yapmış”

Gazeteci Arif Kızılyalın: Gazetecilik suç değildir

Gazeteci Arif Kızılyalın, “Barış Terkoğlu gazetecidir, gazetecilik suç değildir” diyerek Terkoğlu’na destek verdi.

Uluslararası Basın Enstitüsü: Terkoğlu’nun gecikme olmaksızın serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz

Uluslararası Basın Enstitüsü, Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü, “Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sabahın erken saatlerinde Libya’da şehit olan MİT mensubu kimliğini açığa vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Uluslararası Basın Enstitüsü olarak Barış Terkoğlu’nun gecikme olmaksızın serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Önemli bir ses susturulmak istenmekte

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de gözaltı kararının ardından bir açıklama yaptı.

ÇGD, “Araştırmacı gazetecilik alanında başarılı çalışmalara imza atan Barış Terkoğlu'nun, kumpas davaları dönemindeki yöntemlerle sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmasıyla halkın doğruları öğrendiği önemli bir ses susturulmak istenmektedir. Terkoğlu'na, mesleki değerlerimizi savunduğu için baskı kurulduğunu, kendisinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; dün açıkladığımız 2019 Yılın Başarılı Gazetecileri arasında 'Metastaz' adlı kitabıyla ödüle değer görüldüğü inceleme- araştırma dalındaki ödül gerekçemizi buradan bir kez daha kendisine selam yollayarak paylaşıyoruz” denildi.

Basın Konseyi: Halkın haber alma hakkına saldırı

Basın Konseyi yaptığı açıklamada, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmasını istedi. Gazetecilerin haberlerinden ötürü gözaltına alınmasını “halkın haber alma hakkına saldırı” olarak değerlendiren konsey, "özgür yayın yapan medyaya gözdağı verilmek istendiğini” kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılmasını istiyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini bir siyasi parti yetkilisinden öğrendiğine, bu nedenle Terkoğlu'na "kimlik açıklama” suçlamasının yöneltilemeyeceğine dikkat çeken Önderoğlu, "Barış Terkoğlu'nun serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Yazar Sunay Akın: Kaygı verici bir uygulama

Yazar Sunay Akın, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Akın, "Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması, ülkemizde kumpas döneminin sona ermediği yönünde kaygı verici bir uygulama... Gazetecilik suç değildir! Barış Terkoğlu Yalnız Değildir" dedi.

RTÜK Üyesi Taşcı: Barış, cellat hissizliğiyle değil, cerrah titizliğiyle gazetecilik yapan gazetecilerden

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "Sevgili Barış Terkoğlu sabaha karşı evinde (yine) gözaltına alındı! Barış, cellat hissizliğiyle değil, cerrah titizliğiyle gazetecilik yapan sayılı gazetecilerdendir. Herkes kendine yakışanı, bildiğini bıkmadan usanmadan yapıyor..." dedi.

Sanatçı Orhan Aydın: Bunun adına adalet, yaşatılanlara basın özgürlüğü deniyor!

Sanatçı Orhan Aydın, “Savaşa hayır demek yasaklanıyor, sınırda sefalet içindeki sığınmacıların haberlerini yapan 9 gazeteciye kelepçe takılıyor ve yalnızca gerçeğin peşindeki yazar-gazeteci @baristerkoglu evi basılarak gözaltına alınıyor. Bunun adına adalet, yaşatılanlara basın özgürlüğü deniyor!” dedi.

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi: Bir an önce serbest bırakılmalı

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, “Barış Terkoğlu gibi bir gazetecinin yaptığı haber yüzünden gözaltına alınması büyük bir rezillik... Barış Terkoğlu bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.

Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok: Biz aynı masanın etrafında oturan neferleriz

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, savcıya fotoğrfla seslenerek “Sayın Savcım, bu resme iyi bak. FETÖ ile mücadelenin bedelinin resmidir. Biz aynı masanın etrafında oturan neferleriz. Karşındaki sandalyede oturuyoruz diye bizi düşman sanma” diye yazdı.

Eemkli Kurmay Albay Mustafa Önsel: Yapmayın!

FETÖ'nün Balyoz kumpasında yıllarını hapiste geçiren emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, “Barış Terkoğlu onurlu, vatansever bir gazetecidir. Vatanseverliği gazeteciliğinin önündedir. Diyelim ki hukuksal bir durum var. İfadesini alacaksınız. Kaçma şüphesi olan, terör veya organize suç örgütü mensubumu ki sabaha karşı evini basıyorsunuz? Yapmayın!” ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Mesele korku salmak

Balyoz kumpasından yıllarını hapiste geçiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Telefon etsen sorguya gidecek olan Barış Terkoğlu’nu sabahın köründe gözaltına almak da neyin nesidir? Üstelik daha önce başkalarınca açığa çıkarılmış bir haberi yapmaktan dolayı bunu yapmak, kime ne sağlayacak! Mesele korku salmaksa, daha da vahim bir durumdur" dedi.

Fikir Kulüpleri Federasyonu: Gözdağı vererek yurtseverleri yıldıramazsınız

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) da, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. FKF'dan yapılan açıklamada "9 yıl önce Fethullahçı çetenin yaptığını, bugün aynı zihniyete sahip Saray'ın savcıları yaptı. Gözdağı vererek yurtseverleri yıldıramazsınız. Gazeteci Barış Terkoğlu'nu derhal serbest bırakın!" denildi.

Türkiye Komünist Hareketi: Siyasal İslamcılığın faşist karakteri

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) yaptıkları yazılı açıklama ile Barış Terkoğlu’nun serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. TKH’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Odatv haber portalı yazı işleri müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması gayri-hukuki ve gayri-meşrudur. AKP-MHP ortaklığı korku salarak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Kurdukları istibdat rejimiyle basının gerçekleri yazmasını engelleyeceklerini sanmaktadırlar. Sosyal medyayı kısıtlayarak, ‘savaşa hayır’ demeyi yasaklayarak ve gazetecileri susturarak ayakta kalmaya çalışan AKP iktidarı, ülkemizde siyasal İslamcılığın faşist karakterini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Barış Terkoğlu serbest bırakılmalıdır.”

Halkevleri Eş Genel Başkanı: Kabul edilemez, derhal serbest bırakılmalı

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Günay, "Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu gazetecidir. Gazetecilerin gazetecilik yaptıkları için gözaltına alınması kabul edilemezdir. Derhal serbest bırakılsın" dedi.

Nakliyat-İş Sendikası: Keyfi gözaltı!

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Odatv Haber Müdürü Ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu’nun Keyfi, Hukuksuz Gözaltına Alınmasını Protesto Ediyoruz. Barış Terkoğlu Serbest Bırakılsın. Barış Terkoğlu, Odatv’de yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile sabaha karşı evinden apar topar gözaltına alınmıştır. Çağrıldığında her zaman Cumhuriyet Savcılığına gelebilecek durumda olan Barış Terkoğlu’nun talimatla, keyfi gözaltına alınması kabul edilemez. Kaldı ki söz konusu haber günlerden beri kamuoyunca farklı platformlarda gündemde olan haberdir. Burada muhalif gazetecilik, baskı ve gözaltı ile yıldırılmak, susturulmak istenmektedir. Bu durum basın özgürlüğü ve Anayasada tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkeleri ile de bağdaşmaz. arış Terkoğlu Serbest Bırakılsın."

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi: Gerçekler gizlenemez, bu haksız uygulamalara derhal son verilmeli

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Gözaltı kararının haksızlığına işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı. Açıklama şöyle:

“Gazeteci yazar, aydınlanma mücadelesinde yoldaşımız, ülkemizin içine itildiği karanlığı cesur, akılcı ve tavizsiz duruşuyla, örnek gazeteciliğiyle aydınlatan Barış Terkoğlu göz altına alındı. Savcılığın sözlü talimatıyla evinden alınan Terkoğlu, şu anda bir polis nezarethanesinde gözaltı emrinin yazılı hale getirilmesini bekliyor! Gözaltı gerekçesinin hükümetin şuursuz ve kanlı maceralarından birinde atılmış bir adım hakkında yaptığı bir haber olduğu söylenmektedir. Gözaltına alınan, durdurulmak istenen gazeteci dostumuz, Aydınlanma Hareketi'nin kuruluş çağrısının sahiplerinden Barış Terkoğlu değil, halkın gerçekleri bilme hakkıdır. Oysa gerçekler gizlenemez. Bu haksız uygulamalara derhal son verilmelidir.”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü: Endişeliyiz; Türkiye kutuplaşmış akıl durumunu aşmak zorunda

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da gözaltının ardından tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Amor paylaşımında, “Türkiye’deki yine önemli sosyal rollerini yerine getiren gazetecilerin yargılanması konusunda endişeliyiz. Daha önce de yayımlanmış bilgileri tekrar yayımlamak Türkiye’de ne Barış Terkoğlu’nun ne de herhangi bir gazetecinin yargılanması için bir sebep olabilir. Türkiye bu gerginliği ve kutuplaşmış akıl durumunu aşmak zorunda” ifadelerini kullandı.