Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebinde bulunuldu

Yeni infaz yasasının gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu için avukatları tahliye talebinde bulundu. Avukatlar Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’in dilekçesinde infaz yasasındaki denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olarak uzatılmasına dikkat çekildi.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’na suçlandıkları kanun hükmünce en yüksek ceza dahi verilse cezaevinde tutulmaması, derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“5 yıl ve aşağısı hapis cezasının hiç yatarı kalmamıştır"

“Müvekkillerimizin haksız ve hukuka aykırı tutukluluk hali devam etmekte iken, infaz indirimi düzenlemesini de içeren; ‘7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun; GEÇİCİ 6/1. MADDESİ uyarınca; 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen ve istisna olarak sayılan suçlar dışındaki suçlar açısından 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıllık DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNİN ÜÇ YIL OLARAK UYGULANMASINA, Müvekkillerin haksız olarak tutuklandığı MİT KANUNUN 27/3. MADDESİ İSE İSTİSNA SUÇLAR ARASINDA SAYILMAMIŞTIR.

Ayrıca Müvekkillere isnat olunan suça ilişkin ilgili kanunda öngörülen ceza miktarının ‘3 ila 9 yıl arasında hapis cezası’ olduğu da dikkate alındığında kabul anlamına gelmemekle birlikte, yargılama sonunda Müvekkiller hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak TEŞDİDEN CEZA VERİLMESİ HALİNDE DAHİ; infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3’ü ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan Müvekkillerin denetimli serbestlik süresinin de 3 yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır.

Bir başka ifadeyle, 15.04.2020 Tarihinde getirilen infaz düzenlemesi uyarınca 5 YIL VE AŞAĞISI HAPİS CEZASININ HİÇ YATARI KALMAMIŞTIR. HAL BÖYLEYKEN HAKLARINDA UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİ HUKUKİ FAYDADAN YOKSUN VE ‘ORANTISIZ’ OLAN MÜVEKKİLLERİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ ZARURİDİR.”

Avukat Hüseyin Ersöz: Barış'lara haksız şekilde ceza verseler dahi hapis yatmazlar

Avukat Hüseyin Ersöz, tahliye dilekçesinin sunulmasının ardından “Barış’lara ‘özel’ alelacele yapılan düzenleme ile infaz indiriminin önünü kesen iktidar, aynı paket içindeki, ‘denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılmasından’ faydalanmalarını engelleyecek maddeyi ‘atladı’. Bu şu demek: Barış’lara haksız şekilde ceza verseler dahi hapis yatmazlar” değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Kazım Yiğit Akalın: Derhal tahliyeleri zaruridir

Avukat Kazım Yiğit Akalın “Barış'ların durumuna ilişkin Yasa Teklifinde iki lehe hüküm vardı, biri ile ilgili olarak Gece saat 3 operasyonu ile ‘kişiye özel’ kanun çıkarılmış ve Barış'lar ve diğer gazeteciler kapsamdan çıkarılmıştı. Ancak diğer hüküm muhafaza edildi ve Barış'lar bu kapsama dahildir. Her ne kadar hiçbir suç unsuru içeren eylemleri olmasa da, İnfaz Yasasındaki değişiklik ile bu aşamada ceza dahi alsalar Cezaevinde kalmalarını gerektirecek durum olmadığından; derhal tahliyeleri zaruridir” Açıklamasında bulundu.

Avukat Serkan Günel: Barış'ların özgürlüğü için infaz düzenlemesine ihtiyaç yok

Avukat Serkan Günel ise şu değerlendirmede bulundu:

“Odatv gazetecileri, arkadaşlarımız Barış’lar hiç bir suç içermeyen Mit Cenazesi haberi nedeniyle Mit Kanunu’na (http://27.md) muhalefetten mart başında tutuklandılar. Bu suçun kanundaki cezası 3-9 yıl. Nisan başındaysa iktidar bir infaz düzenlemesi getirdi. Buna göre cezalar hesaplanırken pek çok suç için 2/3 yerine 1/2 koşullu salıverme ve 1 yıl denetimli serbestlik yerine 3 yıl uygulanacaktı. Ancak bir gece yarısı koşullu salıvermede istisna suçlara Mit Kanunu eklediler. Ancak alelacele koşullu salıvermenin istisna suçlarına MİT Kanununu ekleyenler aynı şeyi Denetimli Serbestlik için yapmayı atladılar. Şimdi tekrar ediyoruz Barış’ların özgürlüğü için İnfaz düzenlemesine ihtiyaç yok ancak bir delilik yapıp ceza bile verseniz yatarları kalmadı.”