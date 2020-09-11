Gazeteci Barış Pehlivan: 187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya çalışıyorum

Libya’da şehit olan MİT mensubunu “ifşa” ettikleri gerekçesiyle 6 ay cezaevinde tutulan ve önceki gün tahliye edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, "187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya çalışıyorum" dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, "Bu davada suç yok. Bu davada bizim gazetecilik hayatımızı cezalandırma amacı var. Biz bunu biliyoruz. Bana kalırsa mahkeme de bunu biliyor. Tüm Türkiye'nin bunun böyle olduğunu kanunlar nezdinde göreceğine inanıyorum. Hem bu dava için hem de gazetecilik mücadelemiz devam edecek. 187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya çalışıyorum. Meslektaşlarımla sevdiklerimle görüşüyorum. Türkiye'de, buluşmaları değil de daha çok ayrılıkları konuşmak gerekiyor. İnsanlar neden ailelerinden, sevdiklerinden, hayatlarından çalınıp cezaevine atılıyor. Ayrılıklar yaşıyorlar, bizim bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor" diye konuştu.

Pehlivan cezaevinde darp edilme olayına ilişkin olarak ise, “Görüntüleri ile sabit bir darbı iddianameye yalan diye koymayı Türkiye Cumhuriyeti savcılarına yakışmadığını düşünüyorum. Ama işte güneş balçıkla sıvanmıyor. Bugüne kadar gazetecilik hayatımda hak ihlallerini yazmış bir gazeteci olarak bunu kamuoyuna duyurmalıydım. Orada gariban insanların başına da böyle şeyler gelebiliyor. Öznesi ben de olsam bunu Türkiye'ye duyurmalıydım. O konuda Adalet Bakanlığı'nın vereceği kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Son olarak içerdeyken en çok sınırı olmadan, duvarla karşılaşmadan yürümeyi özlediğini dile getiren Pehlivan uzun bir yürüyüş planladığını söyledi.