-GAZETECİ BARANSU'NUN EŞİ DE DİNLENMİŞ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Bir süre önce jandarma tarafından dinlendiği iddiasıyla şikayette bulunan Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun eşi Esra Baransu'nun telefonunun 3 ay boyunca dinlendiği ortaya çıktı. Van İl Jandarma Komutanlığı, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi hakimliğine müracaat ederek, Mehmet Baransu'nun eşi Esra Baransu'ya ait İstanbul Kağıthane'den alınan 0535 92220-- no'lu telefon cihazının IMEI (356998011540490) numarasını vererek bu numarayı dinlemek için izin aldı. Esra Baransu'nun gerçek ismini mahkemeye sunmayan jandarma, dinleme talebi yazısında ''PKK/Kongre-Gel terör örgütüne yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 'Gever' kod isimli Ali Bor'a ait olan IMEI numarasını dinleyeceğiz'' diye yazdı. -MEHMET BARANSU'NUN DİNLENMESİ- 24 Ekim 2008 tarihinde Taraf gazetesi muhabiri 'Mehmet Baransu' ismini ve telefon numarasını mahkemeye vermeyen Jandarma, Taraf muhabirinin kullandığı telefon cihazının IMEI numarasını nöbetçi hakime sunarak, ''PKK/Kongre-Gel terör örgütüne yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Serdar kod isimli Şükrü Özkan'a ait olan IMEI numarasını dinleme'' talebinde bulunmuş ve 4 ay dinleme izini aldığı ortaya çıkmıştı.