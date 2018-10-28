Gazeteci Baki Şehirlioğlu yaşımını yitirdi

İZMİR, (DHA)- GAZETECİ Baki Şehirlioğlu (72) bir süredir tedavi gördüğü Bodrum\'da yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören TRT ve Anadolu Ajansı\'nın yanı sıra Atv, Star, CNN Türk televizyonlarının Ankara temsilciliğini de yapan Baki Şehirlioğlu, çok sayıda televizyon habercisi yetiştirmişti. Eşi Emel Şehirlioğlu ile birlikte Bodrum Gündoğan’da yaşayan Baki Şehirlioğlu, burada vefat etti. Baki Şehirlioğlu\'nun cenazesi, 30 Ekim Salı günü Bodrum\'da öğle namazının ardından defnedilecek.



FOTOĞRAFLI