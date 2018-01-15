GAZETECİ BAKİ AVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Dün tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı, meslektaşları ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazetenin Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan binası önünde yapılan törenin ardından cenaze, Ataşehir\'de bulunan Mimar Sinan Camii\'ne getirildi. Cenazeye eşi Ümran Avcı ve oğlu Baran Avcı\'nın da aralarında bulunduğu yakınları ile meslektaşları katıldı. Avcı\'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray atkısı konuldu. Eşi ve oğlu tabuta sarılarak ağladı. Ümran Avcı ve oğlu daha sonra taziyeleri kabul etti.

\"O KOLTUĞA HER BAKTIĞIMDA ONU HATIRLAYACAĞIM\"

Baki Avcı\'nın tarafından mesleğe adım attırıldığını belirten gazeteci Eray Erollu gözyaşları içinde ,\"40 yıl boyunca gazetecilik yaptı. Bu zaman zarfında kimse çıkıp benim kalbi kırdı diyemez. Kendisi önce insan sonra gazeteciydi. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Sürekli beraber basın tribününe Galatasarayımıza destek verdik. O koltuğa her baktığımda onu hatırlatacağım\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOK ERKEN GİTTİ\"

Milliyet Gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş, \"Ben Baki abinin elinde büyüyen bir muhabirim. Çok iyi bir idareci oldu. Hepimizin gönlünde çok güzel ifadeler uyandıran duygularla bıraktı bizi. Çok erken gitti. Çok üzgünüz\" dedi.

CNNTURK Haber Koordinatörü Ali Güven ise, \"Baki Abi benim şefimdi. Gazeteciliğin Baba-ı Ali\'de yapıldığı yıllardı. Çok büyük hatıralarımız var. Çok şey öğrendik ondan. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın\" şeklinde konuştu.



\"HABABAM SINIFI DA CENAZEDEYDİ

Beraber oynadığı \"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı\" filmi oyuncuları da cenaze törenindeydi. Oyuncu Ahmet Arıman, Çok üzgün olduklarını ve Avcı\'nın ölümünün çok ani olduğunu söylerken, \"Geçen hafta Münir Abi\'ye üzülürken bu hafta bu oldu. \" dedi.

Cenaze ikindi vakti kılınan namazın ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Camiden detaylar

-Cenazeye katılanlar

-Tabutun getirilmesi

-Musalla taşına konması

-Eşinin ve oğlunun tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Röpler

-Cenazenin araca konması

-Genel ve detayalr



