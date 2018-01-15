GAZETECİ BAKİ AVCI İÇİN SÖZCÜ GAZETESİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Dün tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Haber Müdürü Baki Avcı için gazete binası önünde tören düzenlendi.

Gazetenin Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan binası önünde yapılan törene Avcı\'nın eşi Ümran Avcı, oğlu Baran Avcı, Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, Sözcü Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yakınları, gazete çalışanları ve arkadaşları katıldı. Tören boyunca Avcı\'nın eşi ve oğlunun el ele tutuştuğu görüldü.

TABUTUN ÜZERİNE GALATASARAY ATKISI

Avcı\'nın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Galatasaray atkısı konuldu. Eşi ve oğlu tabuta sarılarak ağladı. Daha sonra Avcı için dua okundu ve helallik alındı. Cenaze aracına konulan tabuta, törene katılanlar karanfil bıraktı. Avcı\'nın eşi ve oğlu gözyaşları içinde cenaze aracının başına gelerek karanfil bıraktı, tabuta dokundu.

KAHVESİ HAZIRLANDI

Avcı\'nın çalışma masasına da karanfil bırakılırken, her sabah içtiği kahvenin de masasında hazır olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Gazete önünden görüntüler

- Eşinin ve oğlunun görüntüsü

- Eşi ve oğlunun el ele tutuşması

- Törene katılanların görüntüsü

- Cenazenin getirilmesi

- Galatasaray atkısının görüntüsü

- Helallik alınması

- Cenaze araca konması

- Tabuta karanfil koyanlar

- Eşi ve oğlunun tabutun başında beklemesi

- Detaylar

