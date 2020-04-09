Gazeteci Ayşe Arman'dan asit saldırısına uğrayan Berfin Özek'in şikâyetinden vazgeçmesine tepki

Berfin Özek'in, yüzüne asit dökerek yanmasına sebep olan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçmesinin ardından gazeteci Ayşe Arman,"Yazıklar olsun değil mi? Ben de inanamadım. 'Bir yanlışlık vardır' dedim. 'Olamaz' dedim. 'Mümkün değil' dedim" dedi.

Arman olayla ilgili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Ne yazık ki doğru! Berfin, yüzüne 1.5 kilo kezzap atan, “insan” bile diyemeyeceğim o mahluku, Ozan Çeltik’i affetti. Yanlış okumadınız, yüzünü tanınmaz hale getiren, hayatını çalan katilini affetti. İnanılır gibi değil değil mi? " diye yazdı.

Arman sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bütün ülke 'birlik' olmuştuk, 'tek yürek' olmuştuk, bu kızın yanında yer almıştık. Sağlık Bakanlığı devreye girdi, istediği doktora ameliyat olmasına izin verildi, Mehmet Mutaf Hoca günlerce gecelerce uğraştı, bilmem kaç ameliyat gerçekleştirdi, 4 mü, 5 mi, sayısını ben unuttum, aylarca Bodrum Acıbadem’de kaldı, kadın örgütleri devreye girdi, benim gibi kaç gazeteci başına gelen felaketi yazdıkça yazdı. İyilik kolyeleri dizdirdik, ona gelir olsun diye sattık. Gerçekten inanamıyorum.

Her şey, en ilkel erkek şiddetine maruz kalan, hayatı çalınan bir kadına yardımcı olmak içindi. O, yeni bir yüzle kaldığı yerden yeni bir hayata devam etsin, kendi ayaklarının üzerinde durabilsin diyeydi.

Belki üniversite okurdu, meslek sahibi olurdu, belki şiddete uğrayan kadınların başka yanında yer alırdı.

Ama sonunda ne oldu? O kadın gitti, o mâhluku affetti! Felaket değil mi? Siz de şoktasınız değil mi?

Dün oğlanın annesinin evine taşındı, bugün de gitti Cumhuriyet Savcılığına “Şikayetimi geri çekiyorum” diye dilekçe verdi."

Özek'in avukatlığını üstlenen isimlerden biri olan Mehtap Sert de olayla ilgili "Öldüren sevgi istemiyoruz" şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

Sert, olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz."

'Her türlü desteği verdik'

"Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir."

'Öldüren sevgi olmaz, yolları ayırdık'

Açıklamasının devamında davadan neden vazgeçtikleri konusuna da açıklık getiren Sert sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de "Öldüren sevgi istemiyoruz" şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."