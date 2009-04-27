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Gazeteci Aylin Duruoğlu gözaltında

Vatan Gazetesi’nin internet sitesi www.gazetevatan.com 'un Yayın Müdürü Aylin Duruoğlu, gözaltına alındı.

27 Nisan 2009 03:00

Vatan Gazetesi’nin internet sitesi www.gazetevatan.com 'un Yayın Müdürü Aylin Duruoğlu, gözaltına alındı.

gazetevatan.com’dan yapılan açıklamada,  

“Gazetemizin internet sitesini yöneten arkadaşımız Aylin Duruoğlu, İstanbul'da polisçe sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Avukatına; "Polisin kendisine gösterdiği 10 kişilik listeden 9 kişiyi hiç tanımadığını, yalnızca birisini yıllar önce üniversiteden tanıdığını" belirten arkadaşımız Duruoğlu'nun bugün Emniyet'te ifadesinin alınması bekleniyor.” denildi.

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