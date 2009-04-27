Gazeteci Aylin Duruoğlu gözaltında

Vatan Gazetesi’nin internet sitesi www.gazetevatan.com 'un Yayın Müdürü Aylin Duruoğlu, gözaltına alındı.



gazetevatan.com’dan yapılan açıklamada,



“Gazetemizin internet sitesini yöneten arkadaşımız Aylin Duruoğlu, İstanbul'da polisçe sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Avukatına; "Polisin kendisine gösterdiği 10 kişilik listeden 9 kişiyi hiç tanımadığını, yalnızca birisini yıllar önce üniversiteden tanıdığını" belirten arkadaşımız Duruoğlu'nun bugün Emniyet'te ifadesinin alınması bekleniyor.” denildi.

