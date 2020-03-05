Gazeteci Aydıntaşbaş: Erdoğan büyük hatalar yaptı, ancak Batı'nın Suriye'de Türkiye'ye yardım etme zamanı geldi

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Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın birçok hata yaptığını, ancak Batı ülkelerinin Türkiye'ye Suriye'de yardımcı olması gerektiğini" ifade etti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi için bir köşe yazısı kaleme alan Aydıntaşbaş, İdlib'deki durumun "tam anlamıyla açık bir savaşa dönüştüğünü" ve bölgedeki aktörlerin artık sadece Rusya, Türkiye ve Suriye olmadığını, gelişmelerin Avrupa ve İran'ı da etkilediğini yazdı.

"Türkiye'nin Batı'dan askeri destek istediğini, ancak NATO'nun ve ABD'nin Rusya'yla direkt çatışma riski almak istemediğini, bunun sonucunda Türkiye'nin batı sınırlarını sığınmacılara açtığını" ifade eden Aydıntaşbaş, durumu "tehlikeli bir karışıklık" olarak nitelendirdi.

Ankara'nın Türkiye'nin 34 şehit verdiği saldırıdaki "Rus parmak izlerini" saklamaya çalıştığını iddia eden tecrübeli gazeteci, bugün Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceğini hatırlatarak, "Batı artık gözünü kaçıramaz. Liderler kararlı bir şekilde harekete geçmeli" yazdı. İdlib'de ateşkes ilan edilmesinin herkesin çıkarına olacağını ifade eden Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin sığınmacılar için bir güvenli bölge olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Aydıntaşbaş, bu çözümün elde edilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Putin'in bu kararı kabul etmesi için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Tecrübeli gazeteci, ABD'nin durumla ilgili olarak daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek, "Washington acil olarak Rusya ile var olan kanallarını gerilimi azaltmak için kullanmalı" değerlendirmesinde bulundu. Aydıntaşbaş, "halka Türkiye'nin müttefikinin Batı olduğunu göstermek için ABD'nin açıkça destek vermesi gerektiğini" yazdı.