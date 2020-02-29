Gazeteci Alptekin Dursunoğlu gözaltına alındı

Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınma nedenini yazmayan Dursunoğlu, "Şu an gözaltına alınıyorum" diye yazdı.
4 gazeteci de Yunanistan sınırında gözaltına alındı
Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılgan ve Naci Kaya, sığınmacıların sınırı geçişlerini takip etmek için gittikleri Edirne’de gözaltına alındıkları duyuruldu.
Mezopotamya Ajansı'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne’ye bağlı Pazarkule ilçesinde çekim yaptıkları sırada gözaltına alınan Sayılgan ve Kaya, Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Saat 15.00’dan beri gözaltında tutulan Sayılgan ve Kaya’nın gözaltı gerekçesi ise "Yasaklı bölgede çekim yapmak" olduğu ifade edildi.
Rûdaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün'ün de gözaltına alındığı bildirildi.