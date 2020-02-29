Gazeteci Alptekin Dursunoğlu gözaltına alındı

Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınma nedenini yazmayan Dursunoğlu, "Şu an gözaltına alınıyorum" diye yazdı.

4 gazeteci de Yunanistan sınırında gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılgan ve Naci Kaya, sığınmacıların sınırı geçişlerini takip etmek için gittikleri Edirne’de gözaltına alındıkları duyuruldu.

Mezopotamya Ajansı'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne’ye bağlı Pazarkule ilçesinde çekim yaptıkları sırada gözaltına alınan Sayılgan ve Kaya, Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.